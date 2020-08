Naboers opråb bliver hørt: Ny placering af ungespot i spil

Den oprindelig plan var at placere det nye hænge-ud-sted lige her ved Ungdomsskolens udeområder. Nu skal det nye ungespot formentlig rykkes hen til Hornslet Hallen.

Det er en klassisk konflikt. Unge føler, de mangler steder at opholde sig i fritiden, men det er svært at finde det rette sted.

I flere måneder har der været kritik af den mulige placering, efter det er blevet politisk besluttet at arbejde for et ungespot med højttalere, lys, parkourbane og bænke i Hornslet.

Først skulle det ligge bag ved Den Gamle Kro - og meget tæt op af en række naboer, heriblandt Nadine Grace Abild O'Donnell.

Nadine Grace Abild O'Donnell viser her, hvor tæt hendes baghave er på det sted, hvor der oprindeligt skulle være placeret et ungespot i Hornslet. Foto: Nadine Grace Abild O'Donnell

- Vi fik en mail Kristi Himmelfartsdag, og jeg sad i sengen, da jeg åbnede den. Og så græd jeg. Det var min første reaktion, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND i juni.

Efter intens dialog, læserbreve og walk-and-talk med lokalpolitikerne, ligner det nu, at ungespottet i Hornslet får en ny placering.

- Personligt er jeg glad, men jeg har empati overfor dem, som der nu måske bliver naboer til ungespottet, siger Nadine Grace Abild O'Donnell.

Nyt forslag: Ungespot ved hallen

Intet er endeligt besluttet, men i ugens løb har to politiske udvalg stemt for at indlede en dialog med Hornslet Hallen om at flytte ungespot derhen.

Administrationen har udvalgt seks alternative placeringer til ungespottet. De har selv udpeget punkt 1, lige ved siden af Hornslet Hallen. Det er udgangspunktet for den videre dialog om ungespottets placering. Foto: Syddjurs Kommune

Politikerne er blevet anbefalet en placering lige vest for Hornslet Hallen, forklarer Riber Hog Anthonsen (V.), formand for udvalget for plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune.

- Vi er ikke tonedøve, og vi kunne høre, at der var meget postyr samtidig med at forudsætningerne for det oprindelig sted har ændret sig, siger han og uddyber:

- Hallen er nu valgt ud fra, at der er aktivitet der i forvejen, og de unge kender stedet. Hvordan det skal skrues sammen, skal vi se på sammen med hallen, områdets beboere og resten af byen.

Andre mulige placeringer Administrationen er blevet sat til at foreslå mulige placeringer af ungespottet i Hornslet. Her kan du læse om de seks forskellige forslag. (Tallene svarer til punktet i kortet, som er placeret højere oppe i artiklen) 1. Vest for Hornslet Hallen Kun få boliger i nærheden, vil kun udgøre en minimal forskel til det nuværende støjniveau fra brugerne af idrætsfaciliteterne. Vil være tæt på andre aktiviteter, med en central placering lige overfor hovedindgangen. Mulighed for samarbejde med hallen ved manglende oprydning, småhærværk mv. 2. Øst for Hornslet Hallen Langt fra andre boliger, vil kun udgøre en minimal forskel til det nuværende støjniveau fra brugerne af idrætsfaciliteterne. 3. Bækdalen Ligger ugenert, det vil sige risiko for at tiltrække større fester, hvad vil øge mængden af generende støj. Enkelte boliger vil kunne blive påvirket af støj, samtidig med at de ikke kan se støjkilden, hvad skaber utryghed. Uden sammenhæng til andre aktiviteter. 4. Ved spejderhytten Enkelte boliger vil kunne blive lettere påvirket af støj. Udgør en del af byen, vil derfor formodentlig kun i mindre grad tiltrække større fester med medfølgende støj. Uden sammenhæng til andre aktiviteter. 5. Parken ved biblioteket En del boliger vil kunne blive påvirket af støj. Det er en smuk park, hvor unge kommer i forvejen, det kan medvirke til at tiltrække unge, hvor alkoholindtag er en central del af samværet. 6. På Engvej mellem Hornslet Hallen og det tidligere rensningsanlæg Ligger meget ugenert. Vil ikke være et sted, hvor unge kommer forbi naturligt, det vil sige, at det primært vil blive anvendt til større fester. Kilde: Syddjurs Kommune Se mere

Hornslet Hallen er ikke afvisende

Hos Hornslet Hallen er centerleder Karsten Nissen klar til at gå i dialog med kommunen.

- Kan vi blive enige om vilkår og det hele, så er vi bestemt ikke afvisende, siger han og uddyber:

- Vi kan godt lide tanken om at skabe noget for byens unge. Den præcise placering ved hallen og udformningen har jeg slet ikke taget stilling, og det er noget som vi skal se på i dialogen med kommunen.

Det kunne eksempelvis være her ved Hornslet Hallen, at ungespottet kunne ligge. Der er også naboer relativt tæt på dette sted. Ifølge centerleder for Hornslet Hallen, Karsten Nissen, skal de nu i dialog med Syddjurs Kommune om placeringen. Foto: Google Street View

Stadig debat om ungespottets formål

Den oprindelige plan var at placere ungespottet centralt i Hornslet, lige bagved ungdomsskolen.

Her er der i forvejen en basketbane og nogle bænke, som unge har brugt - særligt, når vejret har været godt.

- Det har været virkelig slemt. Vi har haft så mange nætter, der er er blevet ødelagt af unge, der kører scooter, spiller højt musik og kaster med flasker, sagde Nadine Grace Abild O'Donnell til TV2 ØSTJYLLAND i juni måned.

Se indslag fra juni måned, hvor kroejer Claus Nikolaj Pedersen fortæller om, hvorfor han ikke er glad for et ungespot lige ved siden af hans hotelværelser.

I et nyt notat til politikerne står der, at ungdomsskolen har valgt at aflåse deres faciliteter om aftenen - efter ønske fra naboerne.

Den røde cirkel markerer det sted, som ungespottet i Hornslet oprindeligt skulle have været placeret. Foto: Google Maps

Nadine Grace Abild O'Donnell er glad for, at der nu ikke skal være parkourudstyr og højttalere tæt ved hendes hus, men grundlæggende stiller hun spørgsmålstegn ved tankerne bag ungespottet.

- Jeg synes ikke, det har været gennemtænkt fra starten. Vi skal som borgere i Hornslet have lov til at få vores nattesøvn og ikke blive forstyrret af høj musik fra kommunalt planlagt unge hotspot, siger hun.

Hun er selv mor til seks børn i alderen 11 til 23 år, og hun er helt med på, at unge skal have et rigt fritidsliv.

- Administrationen foreslår også selv et område ved det gamle rensningsanlæg - det er mere øde, men altså ikke så langt væk fra det centrale Hornslet. Hvorfor bliver det ikke er? spørger hun.

Udvalgsformand: Vi har en fælles opgave

Det er helt korrekt, at administrationen også har udpeget det sted som en mulig placering.

Der står dog om stedet, at det ikke ville være et sted "...hvor unge kommer forbi naturligt, det vil sige, at det primært vil blive anvendt til større fester."

Riber Hog Anthonsen er formand for udvalget for plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune.

Riber Hog Anthonsen, udvalgsformanden, mener også, at det vil være et forkert at sende de unge helt væk fra det centrale Hornslet.

- Vi har nogle unge mennesker, som har et behov for opholdssteder, og det skal vi også hjælpe dem med. Det hjælper ikke at stikke hovedet i busken og ikke se udfordringen, siger han og slutter:

- I mine øjne skal vi lave det et sted, hvor det er naturligt for de unge at komme. Det skal ikke være et sted, hvor de bliver placeret. Det holder ikke, hvis de også skal tage ansvar for det.