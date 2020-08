50.000 gæster: Populært hestemarked er aflyst

Arkivfoto: Hammel Hestemarked plejer at være en folkefest. Men det bliver der ikke noget af i år

Hvert år besøger 50.000 gæster det traditionsrige hestemarked, der byder på tivoli, boder og stor fest lørdag aften, men ikke i år.

Aflysningen sker fordi, styregruppen bag markedet forventer, at fase fire af genåbningen af Danmark bliver udskudt.

Dermed kan det ikke længere lade sig gøre at afholde hestemarkedet.

- Det er desværre ikke muligt nu, på nogen måde. Vi havde også en plan B i skuffen, med et mindre marked/byfest. Det er desværre heller ikke forsvarligt at gennemføre nu, skriver styregruppen i et Facebookopslag.

- Vi havde ellers alle forholdsregler klar til en sikker gennemførelse. Ensretning af gange/områder, sprit/vaskestationer, ekstra toiletter, større areal/zone m.m. var med i vores planer for en sikker gennemførelse af Hestemarkedet, skriver de videre.

Koster klub penge

Beslutningen vil få økonomiske konsekvenser for sportsklubben Hammel GF, både i form af penge, der skal refunderes, men også i tabte indtægter. I 2019 skabte hestemarkedet et overskud på 200.000 kroner til den lokale sportsforening.

Hammel Hestemarked skulle være afholdt 3-6 september.

