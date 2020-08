Tankbil styrtet i kanal

Billeder fra stedet viser, at tankbilen er væltet af en bro, der er brudt sammen.

Indsatslederen ved Brand og Redning Djursland oplyser, at man er til stede med mandskab.

Syddjurs Kommune oplyser, at man er til stede med miljøvagten, der er i gang med at udlægge flydespærrer for at undgå spredning af brændstof.

Ifølge fotograf Per Øxenholt er der omkring 25 mand, der arbejder på stedet. De forsøger blandt andet at suge olie op af tanken på lastbilen, der ligger på siden i Kolindsund Kanal.

Chaufføren af lastbilen skulle efter omstændighederne have det godt.

- Han er selvfølgelig rystet og drivvåd. Men han er ved godt mod, siger Per Øxenholt, der har talt med chaufføren på stedet.

Foto: Øxenholt

