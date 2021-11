10-årig ville bare efterligne sin far - så røg han i ambulancen

Slipper for mén

På Børn -og Ungeafdelingen forbedrede Villads' tilstand sig langsomt i løbet af nogle timer, og han slipper uden varige skader.

- Han slipper uden mén. Det var en utryg periode, hvor de ikke lige vidste hvordan det gik. Nu skal han tage det stille og roligt – og det passer jo en kommende teenager rigtig godt, siger Christian Breinholt.

Han fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at han først og fremmest er vred på sig selv over, at han lod sin dreng indhalere helium fra en ballon. Han var dog ikke klar over, at det kan have fatale konsekvenser.

- De ser det jo på YouTube, og jeg har også set en video fra Go’ Morgen Danmark, hvor de inhalerer helium. Mange er ikke klar over, at det er farligt, siger han.

I et opslag på Facebook advarer han nu andre forældre om at lade deres børn tage helium.

- Please vær ikke et fjols som mig og tænk at helium og børn er en god idé, skriver han.