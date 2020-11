Anne Sofie får fravær i skolen, når letbanen ikke kører: - Usikkerheden er det værste

Letbanedirektør beklager svigt af passagerer

For Anne Sofie Damtoft Kjer har Letbane-aflysninger den konsekvens, at hun går glip af undervisningen og får fravær, der i yderste tilfælde kan få hende smidt ud af skolen.

Men det er ikke kun hende, der bliver hårdt ramt af konsekvenser, når Letbanen som denne morgen må holde stille i flere timer. Noget de fra Letbanens side beklager.

- Det er altid beklageligt, når vores aflysninger og forsinkelser giver konsekvenser for vores kunder. Jeg tænker, at det er et udtryk for, at vi udfører en vigtig funktion, og at det er vigtigt, at man kan stole på Letbanen, hvilket vi hver dag arbejder for, siger Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Letbanedirektøren beretter desuden, at de har løst problemet, der mandag morgen gjorde, at nattefrosten fik Letbanen til at holde stille, og de forventer ikke, at frostvejr bliver et problem igen fremadrettet.