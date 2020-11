Letbanen: Flere aflyste afgange

Der er i øjeblikket flere aflyste afgange på Letbanens strækningen mellem Grenaa og Aarhus H.

De har indsat busser på rute 88, som skal dække afgangen 9:12 fra Grenaa mod Aarhus H.

- Vi har nogle udfordringer med frost ved Ryomgård. Vi har spredt glycerin på sporene, men vi har stadig nogle tekniske problemer. Vi mødes nu for at arbejde på, at det ikke sker igen i nat og i morgen, siger Midttrafik til TV2 ØSTJYLLAND.

Der vil være stabil drift på alle strækninger cirka klokken 10:30.