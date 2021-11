Valgbombe – vælger ny borgmester

Den plan indeholder blandt andet investeringer i Plejecenter Kildemosen, investeringer i skoleområdet, øget fokus på modstanden mod en ny, mulig Kattegatbro samt en øget udvikling af færgeområdet.

Og det er et politisk program, som Ulla Holm tror, vil give den nye konstituering medvind og vise samsingerne, at de to partier kan samarbejde.

- Det er et spørgsmål om tillid. Når vi fortæller om vores program, tror jeg, at langt de fleste vil bakke op om det. Der er trods alt et rødt flertal, og det er min forhåbning og tro, at vælgere vil synes, at det er godt, siger Ulla Holm.

Ulla Holm: Jeg er meget, meget glad

Hun erkender, at forløbet de seneste uger ikke har været det kønneste.

- Det er aldrig rart, og jeg bryder mig ikke om at have åbne konflikter, siger Ulla Holm.

Hun har siden valget arbejdet aktivt for, at det skulle lykkedes at lave en konstitueringsaftale med Socialdemokratiet.



- Jeg er meget, meget glad for, at det nu er lykkedes, siger Ulla Holm