Vraget som borgmester: - Det her har jeg ikke fortjent

Det bliver alligevel ikke Søren Wiese (V), der skal være borgmester i Samsø Kommune fra årsskiftet.

Det ligger fast, efter Socialdemokratiet og SF tirsdag har annonceret, at de nu har atter har fundet fælles fodslag og derfor peger på Marcel Meijer (S) som borgmester fra årsskiftet.

- Det er to timer siden, han (Marcel Meijer, red.) ringede mig op. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har det. Jeg er ked af det. Jeg er trist. Jeg er ærgerlig, siger Søren Wiese til TV2 ØSTJYLLAND, der fortsat er lidt ved siden af sig selv efter at have modtaget nyheden et par timer forinden.