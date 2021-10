Midt i valgkampen: Rådmand stopper i politik

Ligeledes ser han heller ikke jobbet som direktør og en plads som medlem af byrådet som forenelige størrelser. Af den grund stopper han i politik.

- Jeg har brug for at dedikere mig fuldt ud til en stilling i Brabrand Boligforening, og samtidig er der en masse samarbejdsflader mellem Aarhus Kommune og Brabrand boligforening, som gør at de to ting ikke er forenelige, siger Kristian Würtz (S) til TV2 ØSTJYLLAND.