Mere end statsministeren: Det tjener de østjyske borgmestre

Hvis man trak borgmestrenes ekstra honorarer fra i deres grundløn, ville det skabe mere klarhed, mener professoren.

- Det ville gøre det mere gennemskueligt for vælgerne, hvorfor de tager et givent hverv på sig, og man kan i hvert fald slippe for den der mistanke om, at det er for at få et honorar, siger Ulrik Kjær.

Han peger desuden på, at det samlede lønniveau for borgmestrene i forvejen ligger højt.

- Der kan i hvert fald godt være nogle vælgere, for hvem det synes underligt, at der er nogle borgmestre, som ligger et pænt stykke over vores ministre i løn. Og det kan da godt være, at man skal have en diskussion af, om det er ret og rimeligt, siger Ulrik Kjær.