Din mor har flere følgere end Venstres spidskandidat

Christian Budde offentliggjorde i september 2020, at han er den nye spidskandidat for Venstre i til kommunalvalget i Aarhus. Men det har være vanskeligt at få budskabet spredt på Facebook. Her har han i skrivende stund 826 følgere.

- Det kunne godt være bedre. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne så, at vi lå markant højere. Det er en udfordring for os og for mig, siger Christian Budde til TV2 ØSTJYLLAND.