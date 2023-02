Stort område uden vand i hanerne

Der skulle nu igen være vand i hanerne, oplyser energimontør Kevin Thune. Fejlen skyldes et udfald fjernstyringen til Torsted Vandværk.

Torsted-området i det sydlige Horsens har lige nu store problemer med vandforsyningen. En endnu ukendt skade på Torsted Vandværk er nemlig skyld i, at rigtig mange husstande ikke har vand i hanerne.

Det fortæller Kevin Thune, der er energimontør ved vandværkets VVS-firma Petrowski.

- Vi arbejder på højtryk for at få rettet op på skaden, men vi ved endnu ikke, hvad det er, der er sket, eller præcis hvor stort et område, der er står uden vand, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Problemet blev opdaget omkring klokken 19, og siden da har Kevin Thune haft mellem 50-100 borgere i røret.

- Det er en skrækkelig situation, at kunderne står uden vand. Men vi regner med, at problemet bliver løst inden længe, siger han.

Så snart der er nyt i sagen, bliver Torsted Vandværks hjemmeside opdateret med nye informationer.

Indtil videre går teorien på, at der kan være sket en fejl tirsdag. Her var vandtrykket nemlig for højt, og systemet blev derfor genstartet.