Skole brændte ned til grunden – nu begynder byggeriet af den nye

Det var en frygtelig tragedie for skolen og for byen. Den 6. maj 2018 vil for altid blive husket af mange. Her nedbrændte den historiske Sct. Ibs Skole i Kildegade i Horsens, men nu er der godt nyt.

For siden har elever, medarbejdere, kommunen og mange flere arbejdet for en ny skolebygning, og i dag tages så første spadestik til den.

Folkene bag den nye bygning har blandt andet besøgt skoler i København, Aarhus og Odder for at få inspiration.

- En medarbejdergruppe på syv har arbejdet sammen med især arkitekterne, men også CASA og de rådgivende ingeniører, og det har været en meget værdiskabende proces, som har været med til sikre, at skolens kultur og værdier fra begyndelsen er tænkt ind i den nye bygning, forklarer skoleleder Dan Ingemann Jensen i en pressemeddelelse.

- Den fase, vi har været i, har så at sige været den usynlige fase, men nu er vi klar til at tage fat i den synlige fase, fortsætter han.

Facaden kunne ikke reddes

Det har været vigtigt for skoleledelsen, at det var lokale med et tilhørsforhold til Sct. Ibs Skole, der fik opgaven med planlægning, arkitekttegninger og selve byggeriet.

- I den gamle Kilden var der en meget smuk sal, som vi blandt andet brugte til musical, skolefester og Luciaoptog. De traditioner, er det vigtigt for os, lever videre i den nye skolebygning, siger Dan Ingemann Jensen.

Så voldsomt så det ud, da skolen brændte.

Når nu det var så vigtigt at bevare skolens ånd og traditioner, har mange undret sig over, hvorfor facaden på Kilden ikke blev bevaret. For den stod der – stort set som det eneste – stadig efter branden.

Men det kunne desværre ikke lade sig gøre.

- Selvom facaden så pæn ud udefra, var den så skadet indvendigt, at hver sten skulle være taget ned enkeltvis og nummereret, inden facaden derefter skulle bygges op igen sten for sten. Det ville have været så bekosteligt, at der ikke ville have været penge til at opføre resten af bygningen, lyder svaret fra skolelederen.

Forfærdelig oplevelse

Han er nu positiv og optimistisk for fremtiden. En optimisme der lige efter den forfærdelige brand var svær at bevare.

- Det var en forfærdelig oplevelse, og der gik mange tanker gennem mit hoved. Det positive og lykkelige var, at ingen kom til skade, har skolelederen tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND om den skæbnesvangre dag.

I løbet af 2018 og 2019 har han måtte se til fra sidelinjen, da den brandskadede skole blev revet ned.

- Det er da en speciel følelse, men jeg ved, at når noget forsvinder, kommer der noget nyt. Jeg er glad for, at det sker nu, har Dan Ingemann Jensen sagt om den oplevelse.

Indsamling af legetøj

For ham var det langt hårdere at se på selve branden, og siden har han også kunnet glæde sig over den opbakning, som Horsens By har sendt i skolens retning.

Blandt andet blev der lavet en stor legetøjsindsamling, fordi SFO'en var brændt.

- Jeg skriver simpelthen rundt og spørger familier og venner, om de har noget legetøj, som de vil af med, som vi kan bruge til SFO'en, fortalte initiativtager til den indsamling, Camilla Mark Larsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

SFO-børnene var henvist til en ikke-beskadiget gymnastikbygning, og de fik altså ret hurtigt en hel masse legetøj doneret.

Det gode forhold til de lokale betød også, at Sct. Ibs Skole kunne leje midlertidige lokaler i Tobaksgården og hos Horsens Folkeblad til elever og lærere.

Lige så stor som den gamle

Snart er det ikke længere nødvendigt.

Når den nye skolebygning står færdig, er den cirka på samme størrelse som Kilden, der lå på stedet tidligere.

- Da Kilden brændte, mistede vi 40 procent af vores areal. Vi har løst det midlertidigt, men vi glæder os til at tage den nye skolebygning i brug i sommeren 2021, siger Dan Ingemann Jensen.

Bygningen kommer til at rumme klasselokaler til overbygningen, et par faglokaler, kantine og den nye sal.

På tomten har Horsens Museums arkæologer i øvrigt benyttet lejligheden til at foretage en udgravning. Der er nemlig fundet en del af en gammel byvold.

Den nye bygning bliver bygget i en rødlig mursten og trukket lidt tilbage fra gaden, så der bliver et lille torv foran den, og området åbner sig ud mod Kildegade. Indvendigt er der beton, malede flader og træ. Når man kommer ind i forhallen, er der lys fra oven ligesom i Kilden, og når man går længere frem, kommer man til en sidde-trappe, der skråner ned mod salen – som dermed bliver som et amfiteater.