Scandic overtager stort hotel

- Vi har haft en god dialog med Munkebjerg Gruppen og er meget glade for at få muligheden for at overtage dette fantastiske hotel. Vi har i forvejen et godt kendskab til Horsens og regionen, som tiltrækker både forretnings- og ferierejsende, og hvor vi ser en fortsat stærk hotelefterspørgsel, siger adm. direktør for Scandic Hotels Denmark Søren Faerber i en pressemeddelelse.

- Ved at byde dette nye hotel velkommen til vores familie, ser vi store muligheder for fortsat at udvikle hotelbranchen i området

Der er lavet en langtidslejekontrakt mellem parterne. Kontrakten gælder fra 1. oktober i år.