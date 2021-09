Ministerie melder ud: Bådvraget bliver liggende, hvis ejer ikke får det bjærget

- Jeg er glad for, at bådens ejer har tilkendegivet sig selv. Jeg er også glad for, at ejer vil fjerne båden. Det kan vi da kun være tilfredse med. Det er også tilfredsstillende, at bådens ejer har meldt sig på banen, siger borgmester i Horsens, Peter Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vrag udgør ikke skade på miljøet

Borgmesteren fortæller, at det vigtigste er, at skibsvraget ikke gør nogen skade på miljøet. Det har han fået en bekræftelse på i svaret fra Erhvervsministeriet, som har spurgt Miljøministeriet om netop dette. Her har også Forsvarsministeriet været inde over.

Ligeledes har Søfartsstyrelsen vurderet, at skibsvraget ikke påvirker sejladsen. Samme styrelse har også rådført sig med Fiskeristyrelsen, som kunne konkludere, at skibsvraget heller ikke udgjorde nogen fare for fiskeriet.