Ejer fundet: Vil bjærge forlist båd

Sagaen om den forliste båd, der i månedsvis har ligget på grund i Horsens Fjord, nærmer sig nu en afslutning.

Horsens kommune og forskellige statslige styrelser har på stribe fralagt sig ethvert ansvar, og tidligere har bådens forhenværende ejer begrædt den nuværende situation. TV2 ØSTJYLLAND har dog fundet frem til bådens ejer.

Han ønsker ikke at stille sig frem med navn og fortælle om sagen.

Han fortæller dog, at han har ejet båden i omkring to år, og han oplyser, at båden er forsikret, og at den nok skal blive bjærget. På nuværende tidspunkt kan han dog ikke sætte et tidsperspektiv på det arbejde.