Kraftige vindstød aflyser endnu en Superliga-kamp

Også superligakampen mellem FC Nordsjælland og Horsens er aflyst.

Det skyldes risiko for løsrevne skilte i den kraftige vind, meddeler FCN på Twitter lidt før klokken 13 søndag.

Kampen skulle være gået i gang klokken 14.

- Dagens kamp er desværre aflyst på grund af vindforholdene i Farum.

- Det er sikkerhedschefens og dommerens vurdering, at der er risiko for, at skilte kan rive sig løs under de kraftige vindstød, og derfor kan kampen ikke afvikles af hensyn til spillere og publikum, skriver FCN på Twitter.

Tidligere søndag blev AGF's hjemmekamp mod Randers aflyst på grund af en for sumpet bane.