Historiske bygninger sættes til salg - 50.000 besøger stedet hvert år

Kan blive endnu mere attraktivt

Ligesom det er usikkert, hvad de fredede bygninger er værd, er det også uafklaret, hvem der i sidste ende overtager nøglerne til Klostermølle.

- Vi har tidligere været i dialog med Horsens Kommune, men det endte ikke med noget. Der har også været en gruppe lokale borgere, som har vist interesse for at lave en organisation, som kan købe bygningerne. Så det står helt åbent, vurderer Søren Hald fra Naturstyrelsen.



Hvad håber du selv?

- Der har været meget snak om udvikling af Klostermølle. Det kunne være skønt, hvis bygningerne blev solgt til en aktør, som sætter yderligere gang i stedet. Mit håb er, at det bliver endnu mere attraktivt for de mange mennesker, der hvert år besøger Klostermølle.

Søren Hald understreger dog, at de kommende ejere skal kunne forlige sig med, at der kommer en del mennesker forbi på gårdspladsen. Klostermølle er blandt andet et populært sted for folk, der kommer sejlende i kano på Gudenåen, eller vandrere, der vil besøge udsigtspunktet Sukkertoppen ikke langt derfra.

- Klostermølle bliver besøgt af cirka 50.000 mennesker om året. Det er et meget, meget populært sted, og det skal det også være i fremtiden.