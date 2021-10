Forsker sætter spørgsmålstegn ved valgbusser: - Man skubber til valgresultatet

Onsdag var første dag, man havde mulighed for at brevstemme ved årets kommunalvalg. Samtidig var det også første gang, at flere af eleverne på Learnmark i Horsens afgav sin stemme til et valg.

For stemmebusserne rullede ud til både uddannelsessteder og udsatte boligområder, for at få netop disse grupper til at sætte sit kryds ved årets valg.