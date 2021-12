Villa i brand - forsøger at undgå spredning til nabohus

En villa i Thorsø vest for Hammel står lørdag middag i brand.

Det oplyser Johnny Damgård, operationschef ved Beredskab & Sikkerhed. De modtog alarmen klokken 12.12.

- Det er overtændt, siger operationschefen, som også oplyser, at to brandstationer allerede er involveret, og mandskab fra en tredje er nu også på vej for at forsøge at undgå, at branden spreder sig til et nabohus.

- De gør, hvad de kan for, at det ikke spreder sig, siger Johnny Damgård.

Ifølge hans oplysninger befandt et ældre ægtepar sig i huset, men igen skal være kommet til skade ved branden.

Opdateres.