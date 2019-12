Store skader på gård efter brand

Et stuehus på en gård i Røved ved Hadsten stod torsdag aften i flammer. Skaderne efter branden var omfattende, men der var ingen hjemme, da branden brød ud.

Det var en tilfældig forbipasserende, der opdagede branden og tog kontakt til beredskabet.

Umiddelbart er der ingen indikationer på, at der er sket noget kriminelt. Jakob Christiansen, pressemedarbejder, Østjyllands Politi

Selvom brandvæsnet fik slukket branden, skete der store skader på ejendommen.

- Brandårsagen er stadig ukendt, men umiddelbart er der ingen indikationer på, at der er sket noget kriminelt, siger pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Teknikere skal nu undersøge, hvad årsagen til branden var.

Branden skete her i Røved øst for Hadsten. Foto: Google Maps

Kvinde omkom 2. juledag

Også torsdag eftermiddag var der brand i Østjylland. Her fik det en ulykkelig udgang, da en 66-årig kvinde mistede livet i en brand i et hus på Gl. Viborgvej vest for Randers.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen om branden torsdag klokken 13.38. Ifølge vagtchef Lars Bisgaard var kvinden, der er husets beboer, alene i huset, og ingen andre personer er derfor kommet til skade.

En 66-årig kvinde omkom torsdag i en brand på Gl. Viborgvej ved Randers. Foto: Øxenholt foto

Hvordan branden er opstået, vides endnu ikke, men ifølge politiet er der ikke umiddelbart mistænkelige forhold.

- Teknikerne er i gang med at lave tekniske undersøgelser derude, der skal klarlægge årsagen til branden, siger Lars Bisgaard.