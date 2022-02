Se tallene her: Aarhusianere valfarter til nabokommuner

For med stor tilflytning af børnefamilier kommer også et større behov for pladser i daginstitutioner og skoler, for at udviklingen kan passe med de kommunale tilbud.

- Selvom vi forsøger at styre planlægningen af nye boligområder i Favrskov Kommune, så kan der godt opstå situationer, hvor vi bliver presset på vores kapacitet i vuggestuer og børnehaver, siger Jan Kallestrup.

Han mener dog, at Favrskov Kommune i øjeblikket ikke har udfordringer med at følge udviklingen.