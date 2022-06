Marianne fik tømt tanken: - Hvad fanden er det for en verden, vi lever i?

Ifølge Jakob Kahr tager det lige nu seks til otte uger at få benzintanke hjem fra udlandet, og det er et problem, når han tænker, at han får brug for at have et helt lager af dem i værkstedet i fremtiden.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke over, at jeg nok skal ud til en del flere af de her tilfælde. Marianne Lykke Bukhave er i hvert fald ikke den sidste til at opleve det, siger han.