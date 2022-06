Fra no-go til solcelle-yes tæt på herregård

Men nu har Christian Rabjerg Madsen meddelt, at det alligevel er muligt at opføre solceller på dele af arealerne.



- Det projekt, der blev ansøgt om i første omgang, var ikke foreneligt med eksisterende regler. Det projekt, vi ser nu, er inden for reglerne, og derfor er jeg glad for, at vi kan give tilsagn, siger ministeren.

De nye streger bygger på en række kommentarer, som Norddjurs Kommune har tilsendt ministeren, efter håndbremsen blev trukket.

Grøn energi og fri for Putins naturgas

Regeringen har meldt ud, at Danmark skal firedoble produktionen af grøn energi inden 2030 - både for at fremme den grønne omstilling, men også for hurtigere at gøre Danmark uafhængig af naturgas fra den krigsførende nation Rusland.

- Vi har travlt med at frigøre os for Putins gas, og derfor er det positivt, at vi får solcellerne op, siger bolig- og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen.

Regeringen selv har flere gang nævnt, at der er regler og procedurer, der forsinker den grønne omstilling.

- Vi er også nødt til at forholde os til, at der er alt for mange eksempler på, at sagsbehandling og stive procedurer forsinker de grønne løsninger, sagde miljøminister Lea Wermelin (S) under et pressemøde den 19. april.