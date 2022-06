Mads blev millionær på en weekend: - Det var en helt vild oplevelse

- Som barn har jeg altid spillet spil. Den interesse har lige så stille udviklet sig til at designe og udvikle spillet, så det har været en drøm længe nu. Det er flere år, hvor jeg har haft det som hobby, og nu er det blevet til et job og en virksomhed, siger han.

I Ideas Lab, som er et fællesskab for startups inden for film, spil og animation, glæder man sig over Mads Skovgaards succes.

- Vi har heppet på Mads i lang tid. For os er det bare fedt, at nogen slår igennem med det, de laver. Det giver blod på tanden at se, at det kan lykkes, siger Lars Lykke Thorntoft, som selv er spiludvikler.

Skal investeres

De mange penge, som lige nu tikker ind på Mads Skovgaards konto, skal ikke bare bruges på gak og gøgl, men skal investeres i firmaet.

- Jeg ser et kæmpe loft for det her spil. Sådan nogles om Minecraft har solgt rigtig mange millioner kopier, og jeg ser, at måske om nogle år kan jeg også nå derop ad, siger den nyslåede millionær.