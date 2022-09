Købmand fik elregning på 150.000: Nu donerer de lokale pant i bunkevis

Selvom der nok skal komme nogle kroner i kassen, så er det ikke helt nok til at dække købmandens stigende elregning, der siden februar er steget fra 28.000 om måneden til i august at være på 150.000.

- Jeg tror faktisk, at det er ligesom at pisse i havet for at sige det, som det er. Men det er også lige så meget, hvis han sidder og virker lidt opgivende, så får han måske en følelse af, at der er sgu opbakning fra lokalsamfundet, at de vil sgu gerne have, at vi er her, siger Tomars Greif Jul.



En af dem, der støttede dagens indsamling, var Gry Jensen, der mener, at Voldum som lokalsamfund har brug for købmanden.