Købmands el-regning stikker af - nu får han hjælp fra landsbyen

- Det gør ondt i maven. Det er jo mit livsværk og det, jeg gerne vil, siger købmanden.

Derfor er han gået drastisk til værks og har spurgt byens 414 borgere om hjælp til el-regningen.

- Det er et samlingssted for hele byen og for omegnen. Så det er ikke bare den lille købmandsbutik, der lukker, det er en hel by, der dør, hvis ikke butikken er her, siger Dan Kristensen.