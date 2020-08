Her kan du helt gratis låne et bæredygtigt alternativ til bil nummer to

VIDEO: Favrskov Kommune forsøger at påvirke borgerne til at tænke mere bæredygtigt med en ny elcykel-ordning. Indslaget er fra d. 12. august 2020.

Politikerne i Favrskov Kommune er kommet på en idé, der skal påvirke borgerne i kommunen til at droppe bil nummer to.

Alternativet har kun to hjul, men stadig en motor. Det er dog den grønne af slagsen.

Kommunen tilbyder nemlig, at borgerne kvit og frit kan låne en elcykel i en periode. Håbet er, at elcyklen overbeviser borgerne om, at de ligeså godt kan tage cyklen til arbejde i stedet for at køre i bil.

- Vi ønsker at påvirke borgerne i retningen af at tænke mere bæredygtigt, og det er blandt andet derfor vi har igangsat det her initiativ, fortæller formanden for Udvalget for bæredygtig transport i Favrskov Kommune, Søren Gade, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vældig populært

Ordningen har kommunen allerede gode erfaringer med. Både cykelhandlere og lokalpolitikerne er overraskede over, hvor populær låneordningen har været.

- Det viste sig jo faktisk, at der var rigtig stor tilslutning til det her. Vi har langt over 70 på venteliste nu. Vi startede i marts med seks cykler, og vi har nu udvidet ordningen med 10 ekstra cykler, fortæller formanden for Udvalget for bæredygtig transport.

En af dem, ordningen har fået op på jernhesten, er Trine Bach. Faktisk har hun sågar taget skridt videre.

Da jeg så var kommet lidt i form, så var det nemt for mig at gå over til den almindelige cykel. Trine Bach, cyklist, Hammel

Hun lånte i marts en elcykel af Favrskov Kommune. Lige siden har hun hver dag cyklet 20 kilometer til og fra arbejde.

Trine Bach cykler nu hver dag til og fra arbejde på sin egen cykel.

- Da jeg brugte elcyklen, fandt jeg ud af, at jeg faktisk ret tit lå oppe omkring de 25 km/t, hvor elcyklen alligevel ikke hjælper. Da jeg så var kommet lidt i form, så var det nemt for mig at gå over til den almindelige cykel, siger cyklisten Trine Bach fra Hammel til TV2 ØSTJYLLAND.

To lokale cykelhandlere står for udleveringen og sørger for, at de nye elcyklister kommer godt i gang. Og Trine har været glad for den grønne låne-cykel.

- Jeg købte en cykel for et år siden og var ikke rigtig kommet i gang med at bruge den, og så tænkte jeg, at det måske var en elcykel, der skulle til. Og så fik jeg mulighed for at låne elcyklen i en måned. Det var dejligt at komme i gang, og jeg synes det er en rigtig god ordning, siger hun.