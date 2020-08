13-årige Frida vil gøre en forskel: Giver gammelt stof nyt liv

Frugtposer, skuldertasker og scrunchies.

Det er bare nogle af de ting, 13-årige Frida Winther Frank syer hjemme fra sit værelse i Stilling.

Stoffet finder hun på loppemarkeder og i genbrugsbutikker, og hjemme på værelset foregår arbejdet ved morens gamle symaskine. Når poserne så er færdige, smider Frida et billede op på sin Instagram-profil, hvor hun sælger de hjemmelavede genbrugssager.

- I maj måned solgte jeg omkring 30 poser, hvilket jeg synes er rigtig mange. Mange flere, end jeg forventede, da jeg startede, fortæller Frida til TV2 ØSTJYLLAND.

Et bæredygtigt alternativ

Fridas lille hobby-virksomhed startede som et kreativt projekt, men det har nu udviklet sig til en lille, bæredygtig forretning.

Men for Frida handler det ikke om at tjene penge. Hun har altid været glad for at sy og har gennem sin barndom brugt meget tid på at sy pudebetræk og små toilettasker med sin mor.

De hjemmesyede stofposer har ofte mange forskellige farver og mønstre.

Derfor var det ikke tilfældigt, at Frida fandt på at give gammelt stof nyt liv.

- Jeg ville gerne starte på et lille kreativt projekt. Flere af mine veninder laver fine smykker, men det er jeg ikke så vild med. Men jeg elsker at sy, så jeg fandt på at lave poser ud af genbrugsstof, fortæller hun.

Når Frida går på jagt efter fine, gamle genbrugsklæder, er det heller ikke tilfældigt. For Frida handler det nemlig slet ikke om at skabe en forretning, men nærmere om at gøre en forskel for klimaet.

- Jeg ville gerne prøve at lave det bæredygtigt, for hvis vi alle sammen gør en lille ting for klimaet, for så kan det hjælpe i sidste ende, fortæller hun.

Gammelt bliver nyt

Med 473 følgere på sin Instagram-profil er Frida mere motiveret end nogensinde til at sy gamle lagner og gardiner om til fine poser.

Når poserne er syet færdige, sælger Frida dem på Instagram. Og selvom det er en lille hobby-forretning, så er det alligevel stort for Frida, der slet ikke havde forventet, at andre end hendes forældre og venner ville købe de hjemmesyede poser.

Udover poser og tasker syer Frida også hjemmelavede hårelastikker af reststof.

- Jeg havde slet ikke regnet med at folk fra København og Aarhus ville købe en pose, så det synes jeg er ret vildt, siger Frida og fortsætter:

- Jeg er bare rigtig glad for, at der er nogle, der vil købe mine poser. Det motiverer mig til at lave flere og blive ved med det.

Frida finder symaskinen frem cirka hver anden dag og bruger omkring fem timer om ugen på at sy. Der skal derudover også være tid til at passe skolen og gå til sport i fritiden.

Men hvor længe hun fortsætter, ved hun ikke. Indtil videre er det bare en bæredygtig hobby, som Frida elsker at bruge tid på.

- Jeg har ikke et mål, men jeg bliver ved, indtil jeg ikke synes, det er sjovt mere. Det er ikke noget, der skal vare for evigt, for der kommer nok en dag, hvor jeg ikke synes, det er ligeså fedt længere.