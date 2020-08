Sådan kommer ny bydel med 7.000 indbyggere til at se ud

Høsten er i lige nu i fuld gang på markerne ved Nørreskov Bakke ud for gården Eriksborg ved Silkeborg. Det vil være sidste gang, at de her marker høstes.

- Det er lidt specielt for mig, fortæller landmand Peter Thomsen.

Netop her på markerne skal en helt ny bydel skyde op om nogle år. En bydel til Silkeborg, som får navnet Eriksborg - opkaldt efter gården, hvor Peter Thomsen bor og er opvokset.

Der er vokseværk i Silkeborg Kommune, hvor der hvert år kommer 1.000 nye silkeborgensere til. Blandt andet derfor har kommunen lavet en strukturplan for hele området mellem Gødvad og Grauballe, som vil blive til bydelen Eriksborg. Første etape er godkendt af byrådet og skal nu i høring.

Peter Thomsen ejer en stor del af jorden til første etape, hvor der vil blive opført et bydelscenter, erhvervsområde og 1.200 nye boliger.

Når hele projektet står færdigt, kan det huse op mod 7.000 indbyggere.

Peter Thomsen lægger jord til første etape og er med til at udvikle den nye bydel, som på sigt skal huse 7.000 indbyggere.

Landmanden kunne have solgt grundene til udviklere - eller såkaldte developere, men han vil gerne være med til at påvirke den bydel, som skyder op ved siden af hans gård og her, hvor han er vokset op.

- Vi er blevet spurgt af flere, om vi vil sælge til dem. Men det har vi lige fra starten af sagt nej til. Vi vil selv være med til at præge området, siger Peter Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den nye bydel vil få flere forskellige boligtyper, som ligger sammen og tegnet decideret til landskabet. Den skal ligge mellem Gødvad og Grauballe nord for Silkeborg. Foto: Laban Arkitekter (illustration)

Peter Thomsen vil gerne have, at området bliver bæredygtigt, og at der stadig er plads og respekt for den omkringliggende natur.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi får tænkt naturen og de grønne arealer ind i det. Og det har vi mulighed for her, fortæller han.

De forskellige etaper: Etape 1: Bydelscenter, erhvervsområde og et boligområde på ca. 1.200 nye boliger nord for Gødvad.

Etape 2: Et boligområde på ca. 500 boliger nord for etape 1 og syd for Grauballe.

Etape 3: Ca. 800 boliger øst for etape 2 og syd for Grauballe samt ca. 650 boliger vest for etape 1.

Etape 4: Udvikling af et boligområde med ca. 800 boliger vest for etape 3. Kilde: Silkeborg Kommune.

Vil gentænke måden, man bygger - med naturen i centrum

Det er den lokale arkitekttegnestue Laban Arkitekter, som har lavet tegningerne til masterplanen til det nye Eriksborg i samarbejde med Silkeborg Kommune og Peter Thomsen.

- Der er meget fokus på udviklingen i midtbyer, men ikke i oplandet. Bydele skyder op med parcelgrunde og rækkehuse som de primære boligtyper. Boligformer, som er fremkommet i efterkrigsårene, men som løbende er blevet mere ensartede og mere udtryksløse, fortæller partner og arkitekt hos Laban Arkitekter Henrik Kamp Ditlev.

Vi tænker naturen ind i masterplanen på en ny måde, så man bor op af skov, vilde planter og åbne bassiner. Henrik Kamp Ditlev, arkitekt.

I Eriksborg vil de gerne gøre det anderledes, end man "plejer" og vende det hele lidt på hovedet. Her vil man bruge landskabet og historien i selve byggeriet.

- Der er utrolig mange lag i det her projekt. Det er et ekstremt kuperet landskab og det bruger vi til at lave nogle fine byrum. Og så blander vi hustyperne, så der ikke er en hel mark kun med ens parcelhuse og en kun med lejligheder, siger Henrik Kamp Ditlev.

Eriksborg kommer til at lægge midt i naturomgivelser mellem Gødvad og Grauballe nord for Silkeborg. Foto: Silkeborg Kommune

Marker og bakker skal ikke udjævnes, så det bliver nemmere at bygge - tværtimod skal det inddrages.

- Vi tænker naturen ind i masterplanen på en ny måde, så man bor op af skov, vilde planter og åbne bassiner, fortæller Henrik Kamp Ditlev til TV2 ØSTJYLLAND.

Hele området skal bindes sammen af en natursti på tre kilometer, som binder boligområderne sammen med naturen.

Jeg er helt sikker på, at det her bliver en succes. Om nogle få år så er det her revet væk. Steen Vindum (V), borgmester i Silkeborg Kommune.

Vækker stor glæde hos politikere

I den nye bydel skal der også være dagligvarebutik, børnehave, skole og fritidsfaciliteter.

Et område som vil tiltrække mange børnefamilier, men som også skal rumme studerende og ældreboliger, fortæller borgmester Steen Vindum (V).

- Jeg er helt sikker på, at det her bliver en succes. Om nogle få år så er det her revet væk, siger borgmesteren.

Borgmester Steen Vindum er sikker på, at den nye bydel bliver en stor succes.

Silkeborg Byråd har godkendt strukturplanen til første etape til det nye boligområde med 500 boliger i alt og 90 parcelhusgrunde.

- Vi kommer til at stille store krav til i forhold til bæredygtighed, funktionalitet og æstetik. Jeg glæder mig meget til, det bliver en realitet, fortæller borgmester Steen Vindum.

Det er en gave, at der er nogle, som vil lave det helt anderledes, end vi plejer at gøre. Hans Okholm (SF), formand for plan- og vejudvalget i Silkeborg Kommune.

Én fjerdedel af området vil blive skov

Byggeriet af de første huse til etape 1 forventes at gå i gang til næste år. Byrådet har godkendt planen, som nu skal i offentlig høring - herefter kan den indarbejdes i kommuneplanen for 2020-2032.

- Det er en gave, at der er nogle, som vil lave det helt anderledes, end vi plejer at gøre, siger Hans Okholm (SF), som er formand for Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune.

Ud af de 48 hektar vil 20 procent være ny skov, som skal plantes, inden man går i gang med at bygge boliger.

- Det er specielt, at arealet bliver brugt aktivt i bebyggelsesplanen. Vi tænker meget i regnvandshåndtering, og der kommer anderledes byggerier og fællesskaber ind. Og så vil det hele være omkranset af skov, fortæller Hans Okholm til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi vil gerne på vores gamle dage se det her udvikle sig på en måde, så vi måske om 10 år er lidt stolte af det. Peter Thomsen, landmand og grundejer.

Peter Thomsen: - Det skylder vi naturen

Landmand Peter Thomsen kan næsten heller ikke vente, indtil han og konen får en ny bydel som nærmeste nabo på markerne ved siden af deres gård.

- Det er lysten, der driver det. Vi vil gerne på vores gamle dage se det her udvikle sig på en måde, så vi måske om 10 år er lidt stolte af det, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han ser frem til at tage de første spadestik til plantningen af de nye træer allerede til efteråret.

- Vi bor i en af Danmarks smukkeste byer, hvor vi har Gudenåen to kilometer her fra. Så det synes jeg, vi skylder naturen, siger Peter Thomsen.

Eriksborgs fem naturværdier: 1) Djævlemosen er Eriksborgs centrale, grønne område. Djævlemosen er en dal med skrånende terræn hele vejen rundt. Den skal genskabes, som det stykke våde naturtype det har været, indtil den blev drænet og brugt til landbrug. Der skal laves stier hele vejen rundt om dalen og mosen, og så skal der placeres outdoorfaciliteter nær stierne.



2) Ny Nørreskov er en helt ny skov på ca. 250 ha, som plantes nord for Eriksborg, og som bliver ca. 100 ha større end Lysbro Skov, som ligger i den vestlige del af Silkeborg by og ca. tre gange så stor som Riis Skov i Aarhus.



3) 100-meterskoven er en 100 m bred og 2 km lang, grønt naturområde, som går fra Gudenåen i øst, tværs igennem Eriksborg og videre mod vest med masser af outdoorfaciliteter.



4) Grauballemandens findested ligger øst for Eriksborg og er stedet, hvor det berømte moselig er fundet, som i dag ligger på Moesgaard Museum. Der skal laves bedre adgang til det historiske sted med stier til mosen og evt. en jernalderplads og udsigtspunkt, som skal gøre stedet til en attraktion.



5) Gødvaddalen ligger i det sydlige del af Eriksborg. Dalens karakter skal bevares og forstærkes ved, at de våde enge suppleres med regnvandet fra boligområderne. Dalens skråninger plantes til med skov samtidig med, at der sikres udsigt ud over dalen. Planen lægger op til, at dalen kan bruges til at holde dyr eller til at dyrke jorden til fritidsbrug. Kilde: Silkeborg Kommune

Hele strukturplanen for Eriksborg kan ses her.