Familie spildte 60.000 kr. på den billigste løsning: Nu stiger priserne

Men nu hvor I ser, at priserne er steget så meget, har I så undersøgt det godt nok?

- De er steget to gange, siden vi flyttede hertil. Vi undersøgte det så godt, som jeg vil mene, at man kan gøre det på det tidspunkt. Man kunne måske godt have brugt mere tid på at have diverse klimakonsulenter ude og sige, det her er det bedste til jeres bolig, siger Jonas Sloth.

Afhængige af brændselspriser

Ifølge det lokale varmeværk i Laurbjerg, skyldes prisstigningen, at naturgas er blevet dyrere. Det bekræfter Dansk Fjernvarme over for TV2 ØSTJYLLAND.

Fjernvarmeværker må ikke tjene penge, og derfor er deres priser afhængige af brændselspriserne.

- Hvis gasprisen falder til et gunstigt niveau, sætter vi jo prisen ned igen. Jeg må ikke have en stor kassekredit eller en stor pengebeholdning, jeg kan tage af, siger Morten Møller, der er formand for Laurbjerg Kraftvarmeværk, til TV2 ØSTJYLLAND.