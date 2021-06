Forældre føler sig svigtet: - Det er en dolk i ryggen

Forældre: Vi holder ikke mund

Det har flere gange vist sig, at det godt kan betale sig for forældrene at stå frem i medierne eller give deres mening til kende offentligt på Facebook, hvis de har en kamp med kommunen, som ikke kan løses.

Men det lader umiddelbart ikke til, at det har samme effekt for de fire medlemmer fra handicaprådet at bringe et læserbrev i medierne. De fem forældre, TV2 ØSTJYLLAND har talt med, har i hvert fald ikke tænkt sig at tie stille.

- Vi kan ikke holde mund. At holde mund ville jo være at være med til at fortie problemerne. Jeg bliver ved med at råbe op – også for at hjælpe andre, så de ikke skal igennem det samme, siger Brynja Krøyer.