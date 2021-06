Lucas svinet til efter kamp – fodboldspiller får karantæne resten af året

Brød sammen i bilen

Lucas Berggren skyndte sig ud i sin bil og var klar til at køre hjem.

Men en anden gruppe spillere fra hjemmeholdet ville først sikre sig, at han var okay.

- Der knækkede jeg sammen. Oplevelsen ramte mig, og jeg overvejede helt at stoppe med at dømme. Det er ikke det værd at komme ud for at blive svinet til på den måde, når man bare forsøger at gøre det så godt som muligt, siger Lucas Berggren.