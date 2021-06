Sag vækker vrede: Hvorfor skal vi så langt ud før politikerne reagerer?

Årets tilsyn førte til endnu skarpere vendinger fra tilsynet: "flere af borgerne har ikke fået deres livsvigtige medicin", står der blandt andet i rapporten. På samme måde nævnes det, at der er "flere eksempler, hvor medarbejdernes manglende kendskab til borgerne sætter borgerne i situationer, der kan være direkte farlige."



Ikke godt nok

Rådmand for sociale forhold i Aarhus Kommune Kristian Würtz (S) erkender, at indsatsen på Borgercenter Nord ikke har været god nok

- Jeg synes, det er utrolig beklageligt, at vi er nået her til. Det, der er afgørende nu, er, at vi sætter ind med ekstra bemanding, så der kan være en bemanding, som giver fuld tryghed, siger han.

Alligevel fastholder rådmanden, at Aarhus Kommune har gjort en del for at forbedre forholdene.

- Jeg vil mene, at der også er gjort mange bestræbelser i forgange år på at sikre en god kvalitet, men vi må konstatere, at det har ikke været nok, siger Kristian Würtz (S).

- Derfor lægger jeg nu op til, at vi sætter ind med flere faste medarbejdere i Elev Hus 5.