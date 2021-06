Kommunalt varmeselskab skal tilbagebetale 116 millioner

Ifølge Forsyningstilsynet har Verdo Varme optaget lån hos Verdo, der har været for store i forhold til det nødvendige, og rentesatsen derudover været for høj.

Det har resulteret i, at fjernvarmekunder er blevet opkrævet for høje renteomkostninger i årene 2013-2019, og det er dét, der nu skal betales tilbage.

Tager afgørelsen til efterretning



TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have haft et interview med Verdo Varme A/S tirsdag, men det har ikke været muligt. De har i stedet sendt et skriftligt svar og henviser til en pressemeddelelse fra april.



- Forsyningstilsynet har nu afgjort, at Verdo Varme A/S skal tilbageføre 116 millioner kroner til varmekunderne i Randers, og vi tager afgørelsen til efterretning, siger Jakob Flyvbjerg Christensen, som er CEO i Verdo A/S, i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.