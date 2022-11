By ramt af kanonslag: Gravide Cathrine er så bange, at hun vil flytte

Hun har ikke før følt sig utryg i boligområdet, men siden den aften, hvor hun konfronterede de unge mænd, efter de havde kastet kanonslag, har hun været bange.

- Jeg har ikke haft det sådan før, men det har virkelig sat sig. Jeg er blevet lidt paranoid og bliver bange for, om de kunne finde på at kaste et kanonslag ind i vores postkasse, om de kunne finde på at holde øje med mig i vinduerne eller måske gøre noget ved vores bil. Det er blevet ret slemt, og jeg har mange mareridt om at miste. Jeg er nok ekstra følsom over for den slags, fordi jeg er gravid, siger Cathrine Kjær Nielsen.

Vil flytte fra området

Hun er derfor holdt op med at støvsuge, når hun er alene hjemme, fordi hun er bange for ikke at kunne høre det, hvis der er fare på færde. Hun går heller ikke længere letpåklædt rundt i lejligheden, hvis gardinerne ikke er trukket for. Hun holder sig fra venindens opgang, og hun bliver nervøs, hvis fremmede henvender sig til hende på gaden.

- Det er ikke optimalt, at jeg har det sådan, for der er jo ikke sket mig og min familie noget. Men for at sige det lige ud, er jeg bare blevet rigtig bange, siger hun.

Cathrine Kjær Nielsen krydser fingre for, at der snart bliver en lejlighed ledig i en anden bydel af Hadsten, så hun kan få lidt ro på igen.

Og så håber hun, politiet vil tage problemerne alvorligt.

- Jeg ved godt, man ikke bare kan knipse problemerne væk. Men det duer ikke, at politiet ikke griber ind, når der har været problemer med kanonslag i tre uger. Det er simpelthen for sølle, at det ikke bliver taget alvorligt, siger hun.

Politiet bekræfter problemer med kanonslag

Vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Kristian Juliussen fortæller, at politiet har fået mange anmeldelser om kanonslag i Hadsten.

- Hadsten er højdespringer i forhold til anmeldelser om kanonslag. Vi har fået mange anmeldelser de seneste par uger, siger vicepolitiinspektøren.

Han fortæller, at politiet gør, hvad det kan for at kommer problemerne til livs.

- Vi er afhængige af, at det bliver anmeldt, og at vi får så mange oplysninger om personerne som muligt, og så prøver vi at sende en patruljebil derud og ser, om vi har signalementer, registreringsnumre på biler og lignende, siger Kristian Juliussen.

Han fortæller også, at det ikke altid er lige nemt at opklare den slags sager.

- Det er en kriminalitetsform, der ikke sådan lige er til at opklare, for ofte forsvinder beviserne, i det øjeblik, kanonslaget springer i luften. Det handler også om, at vi skal lægge vores tryk der, hvor der er mest brug for det. Og det betyder, at der godt kan gå en to-tre uger, før vi får håndteret udfordringer af den kaliber, siger han.