Sundhedshus har fået nok: Opkast, smadrede stole og opkald til brandvæsnet

Det var noget af et syn, der mødte Lars Persson onsdag aften omkring klokken 22. Han er medejer af Sundhedshuset Hadsten og var hastet ned til centeret efter et alarmopkald.

Brandalarmen var blevet slået ind, og der var blevet trykket alarm i alle elevatorerne. Rundt omkring flød der med tomme pizzabakker, skrald og knuste flasker. Der var opkast på gulvet.

20-30 unge mennesker havde hærget Sundhedshuset og styrtede rundt på elektriske løbehjul og cykler.

- Jeg var helt overvældet over situationen. Der var en vild halloween-agtig stemning, hvor unge mennesker for frem og tilbage, uden at de var til at tale med. Også selvom brandvæsenet var ankommet med blå blink cirka 10 brandmænd, og jeg var der som ejer af centeret. Manglen på respekt og dialog bekymrer mig virkelig, siger Lars Persson til TV2 ØSTJYLLAND.

Problemet har været tiltagende de seneste par måneder, hvor Sundhedshuset har fået ødelagt tre-fire stole, et bord og nogle blomsterkrukker, ligesom der også har været problemer med skrald, madrester, flasker og generel uro og larm efter almindelig åbningstid.

Kortere åbningstider fremover

Sundhedshuset har installeret videoovervågning og et alarmsystem med en tilkaldevagt, men det har ikke afholdt de unge fra at hærge stedet.

Lars Persson vurderer, at de unge var mellem 12 og 16 år gamle. Han har anmeldt hærværket til politiet og har også kontaktet kommunen og SSP.

- Jeg ser det her som et større, strukturelt problem, hvor myndigheder, forældre, skoler osv. sammen er nødt til at finde ud af, hvad pokker man gøre, for at komme problemet til livs, siger han.

Som konsekvens af episoden onsdag aften ændrer Sundhedshuset Hadsten nu åbningstiderne fra klokken 23 til klokken 19. Kun én indgang, der fører direkte ind i fitnesscenteret forbliver åben om aftenen.

- Jeg synes virkelig, det er trist, at det er kommet hertil. Men vi kan ikke overskue situationen, så vi er nødt til at indskrænke åbningstiderne. Det er ærgerligt, for jeg synes, vi har gjort rigtig meget for at udvikle stedet her til et rigtig fint sundhedscenter til gavn for byen, siger han.