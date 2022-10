S og K melder plakat-hærværk til politiet

To af Østjyllands Storkreds' folketingskandidaters valgplakater er blevet udsat for hærværk, mens de hang i pælene. Her er der skrevet og malet med rød grafitti på plakaterne.

Og det er gået udover partier på tværs af midten, nemlig de Konservatives Marcus Knuth og Socialdemokratiets Daniel Toft Jakobsen.

- Det er rigtig ærgerligt, at nogen begår hærværk, når vi prøver at have en demokratisk dialog, siger Marcus Knuth (K) til TV2 ØSTJYLLAND.



- Det er gået ud over både Daniel Toft og mig. Det er noget, der formentlig ikke kun er rettet mod K, men flere partier, siger folketingsmedlemmet.