Hunde overskider børnehave og ødelægger legetøj

Hundelorte og flere af dem har de seneste mange måneder mødt pædagogerne i Børnehuset Lyset i Lystrup, når de er mødt ind om morgen.

- Siden sommerferien er der begyndt at ligge alle de her hundelorte - og det er ikke en lille hund. Det skal vi til at bruge tid på at fjerne, for ellers kommer børnene og leger oveni, siger pædagogisk leder Britta Krüger Bodholt.

- Det er over det hele, vi finder lortene, så vi skal ud og kigge i alle hjørner. Det er jo også tid, der går fra børnene.

Derfor opfordrer lederen nu folk i området til at stoppe med at benytte legepladsen som hundegård. For udover de mange lorte, som pædagogerne skal bruge tid på at samle op, så har de firbenedes besøg resulteret i en masse ødelagt legetøj.

- Vi havde købt nyt sandlegetøj til børnene og lagt det ud, men det er blevet bidt i stykker. Så vi er nødt til at smide det ud, for det er ikke lækkert, at børnene skal lege med det. Det gør os smadderærgerlige, siger Britta Krüger Bodholt.



Telt skåret op og brændt af

I Børnehuset Lyset er der både vuggestue- og børnehavebørn, der benytter legepladsen. Og lederen understreger, at de lokale børn også meget gerne må bruge den uden for åbningstid.

Men hun er ked af, når folk ikke rydder op eller passer på tingene. Man har tidligere haft problemer med grupper af unge, der benytter området i aftentimerne, og efterlader joint- og cigaretskod.

- Vi har oplevet, at siderne på et telt blev skåret op, og taget blev brændt af. Det er større investeringer, vi skal have gang i, når det sker. Og det er kedeligt, at børnene skal opleve det, siger den pædagogiske leder.

I denne uge er børnehuset mødt ind til lorte alle dage undtagen en. Og derfor har Britta Krüger Bodholt set sig nødsaget til at komme med et opråb i den lokale Facebook-gruppe.

- Det bliver så negativt med sådan et masseopslag, men nu var jeg nødt til det. I sidste ende må vi kontakte politiet, også fordi der stadig ligger joints, siger hun.



Menneskelort var smidt på vinduer

Daginstitutionen i Lystrup er langt fra den eneste, der møder ind til hærværk på legepladsen. Blandt andet Funder Børnehus, Børnehuset Rønnehaven i Hinnerup og Lærkereden i Lading har også været ramt i år.

Her har man berettet om smadrede flasker, afbrændt legetøj, cigaretskod, snusposer, væske til e-cigaretter og madaffald.