Børn mødte ind til vammelt syn: - Ej, det er jo looort

- Det tiltrækker selvfølgelig også mennesker uden for åbningstid. Og man må meget gerne bruge det efter åbningstider. Men man skal rydde op efter sig selv, siger Emilie Lyngsøe.

Ud over at det er enormt ulækkert, betyder lortemorgenen også, at der går tid fra børnene.

- Vi kunne ikke lave en aktivitet, som vi havde planlagt i bålhytten, og der går også tid med at gøre det rent, som kunne være brugt på børnene i stedet, siger Emilie Lyngsøe.

Lige nu overvejer man kraftigt i børnehuset at låse for både legeplads og bålhytte uden for åbningstider.

- Vi vil være ærgerligt, men nu skal folk altså til at rydde op. Ellers er det slut.