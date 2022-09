Poul er vred: De bruger os som losseplads

Poul Erik Jørgensen bliver vred, når han mandag efter mandag møder ind hos Blå Kors Genbrug på Alsikevej i Randers, og der ligger bunker af ubrugeligt affald foran butikken.

- Folk bruger os som losseplads. Det er alt muligt. Pizzabakker, madrester, gamle hygiejnebind og bleer.

Nu har han fået nok. Derfor kommer han med et opråb til folk om at tænke sig om, inden de læsser alverdens ting af. For ud over irritationen ved at skulle sortere i andre folks skrald, så koster det også at fjerne affaldet.

- Vi betaler jo for at komme af med det. Hvert år betaler vi 6000 kroner for at køre affald på genbrugspladsen. Vi har en vis mængde, og når vi kommer over den, så stiger prisen, forklarer han.