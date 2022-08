8-årige Kamilla dykkede efter skrald i Gudenåen: Så meget fandt hun

- Folk er så søde til at skrive og rose Kamilla. Der var sågar en, der vil give hende 100 kroner til fredagsslik, som tak for arbejdet, men det takkede vi dog nej til, fortæller Karina Højris Nielsen med et grin.

Skal afsted igen

Det er ikke første gang, at Kamilla Dahl Rasmussen er ude at dykke med sin far. Det er ofte, at de har været ude at dykke i de danske have, men det var første gang, at de prøvede at svømme rundt i Gudenåen.

- Vi vil gerne prøve at rydde lidt op i åen. Vi synes, at det var synd for fiskene, forklarer Kamilla Dahl Rasmussen.