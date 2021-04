Emil døde af en overdosis: Syv måneder efter blev det ulovligt

Det er kemisk fremstillet til at være smertelindrende, men det har aldrig været brugt i medicinsk behandling.

- Jeg kendte overhovedet ikke til det her iso. Det var først bagefter, jeg fandt ud af, at det var et farligt, potent stof, siger Tina Holtemann.

I international overvågning af narko bliver det første gang spottet i begyndelsen af 2019 – og når til Europa kort tid efter – altså et år før dødstilfældet i Danmark.

Ingen bliver dømt

Faren finder Messenger-beskeder mellem deres søn og dealeren.

Det fremgår, at der har været en dialog om, hvorvidt det er farligt eller ej at tage det via en næsespray.

Familien indleverer sønnens computer til politiet, og dealeren bliver afhørt.