Zoran bruger rapmusik til at lære elever tysk

Kan man rappe sig til at blive bedre til sprog?

Ja, mener Zoran Lekovic, der selv kommer fra Bosnien.

Han havde som teenager selv svært ved at udtale dansk og var meget genert.

Læs også Rap lærte Zoran dansk: Nu underviser han andre på samme måde

- Der gik lang tid, før jeg turde at snakke med elever i klassen, men der var to klassekammerater, der gav mig to danske rap-cd’er, som jeg begyndte at rappe med på derhjemme. Efter et halvt års tid fik jeg at vide, at min accent var ved at forsvinde, siger Zoran Lekovic, der er sproglærer, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har tidligere modtaget en pris for sit arbejde med at forbedre udlændinges danske udtale ved hjælp af rapmusik.

Og nu er turen altså kommet til de dansksprogede elever, der skal lære fremmedsprog. For eksempel tysk.

I dag havde en 7. klasse på Katrinebjergskolen besøg af Zoran Lekovic, der havde taget nogle tyske rapnumre med.

Læs også Bil rammer letbane i færdselsuheld

Og eleverne var positive.

- Det er anderledes. Jeg tror, jeg fik mere ud af det end en normal time, for det er sjovere, siger Kristoffer Bay, der er elev på Katrinebjergskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og hans klassekammerat stemmer i.

- Det var en god måde at lære tysk på. Det kunne være fedt at prøve igen, for sang er en god måde at lære udtale på, siger Emilie Winther, til TV2 ØSTJYLLAND.