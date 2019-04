Visitationszone ophører til midnat

Visitationszonen, der de seneste måneder har dækket store dele af Aarhus, ophører natten til onsdag.

Det er beskeden fra Østjyllands Politi, der ikke længere mener, der er behov for det ekstra værktøj mod banderne.

Det er visitationszonen her i Aarhus, som fra midnat vil ophøre.

- Vi har ikke de våbenfund, som vi havde til at starte med. Vi synes, vi er der nu, hvor visitationszonen har været et godt værktøj, men vi har så godt hold i det derude nu, at vi kan opgive den, siger Jesper Bøjgaard Madsen, der er politiinspektør hos Østjyllands Politi.

Visitationszonen blev oprettet den 18. februar, og forlænget med yderligere 14 dage den 16. april. Dengang meddelte politiet også, at de fandt færre våben i området.

Og det er ikke kun våbnene, der bliver længere og længere imellem i zonen.

- De personer, som vi opfattede som værende utryghedsskabende i området, dem træffer vi sjældnere og sjældnere, siger politiinspektøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Visitationszonen giver politiet mulighed for at visitere personer i området uden først at have mistankegrundlag.

Den rettighed mister politiet i området fra den 1. maj, men det betyder ikke, at de ikke vil være til stede med området.

- Vi vil stadig visitere dem, hvor vi har et mistankegrundlag. Vores indsats derude fortsætter, vi vil være synligt til stede derude, og hele den forebyggende indsats, som vi har i samarbejde med kommunen og boligforeningen fortsætter siger, Jesper Bøjgaard Madsen.