Tusindvis af gamle lamper på landevejene skiftes ud med nye lys

I mange år har de slidte lamper langs hovedveje rundt om i landet slugt mere strøm, end hvad godt er. Det laves der nu om på.

Vejdirektoratet skifter nemlig i alt 3500 af dem ud med nye LED-lys og sparer det, som svarer til den mængde energi, 260 parcelhuse bruger hvert år.

Vi fortsætter i de kommende år med at høste de besparelser på både energi og økonomi, som den nye teknologi giver os mulighed for. Michael Aakjer Nielsen, Vejdirektoratet

- Vi arbejder hele tiden med at finde klimavenlige og energibesparende løsninger på vores arbejde, og udskiftningen af belysningssystemet til LED er et godt eksempel på et tiltag, der både sparer energi og penge, siger afdelingsleder Michael Aakjer Nielsen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Den nye belysning skulle ifølge Vejdirektoratet ikke resultere i nogen mærkbar forskel for trafikanterne.

Strækker sig over flere år

Udskiftningen af belysningen er et projekt, der strækker sig over flere år. I 2019 er belysningen blevet udskiftet i en række kryds og strækninger på hovedlandevejsnettet.

Og til næste år forventer Vejdirektoratet at have økonomi til at fortsætte udskiftningen til LED-belysning.

- Vi fortsætter i de kommende år med at høste de besparelser på både energi og økonomi, som den nye teknologi giver os mulighed for, siger Michael Aakjer Nielsen.

Vejmyndigheden er ikke alene om at lave sådanne udskiftninger.

Historisk stort projekt i Aarhus

På TV2 ØSTJYLLAND har vi tidligere fortalt om et lignende stort projekt i Aarhus Kommune, hvor intet mindre end 29.000 gadelamper blev skiftet til en LED-pære.

Det arbejde var færdig i januar, hvor rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), fik lov til at udskifte den sidste lampe.

- De 30 pct., vi sparer på energi om året, medfører, at pengene betales hjem over en årrække, så det er i balance, sagde rådmanden dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

De nye pærer er nemlig med til at spare 30 pct. på elforbruget om året i hele kommunen.

VIDEO: I januar blev det historisk store lysprojekt i Aarhus Kommune færdigt. Indslaget er fra den 22. januar.

Svarer til 1500 husstande

- 30 pct. i hele Aarhus Kommune svarer til 1500 husstande, lød det i januar fra driftsansvarlig for vejbelysning i kommunen, Ole Morgenstjerne, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og de nye pærer er rent faktisk ikke kun godt for miljøet og økonomien, men de er også rent teknologisk smartere end de hidtidige.

- Den teknologi, der er i dem, gør, at de automatisk dæmper, når man når kl. 22 og halvere energiforbruget. Til gengæld er alle lamper tændt, så man kommer ikke til at opleve en sænkning af lys, har Ole Morgenstjerne forklaret.

Mens de gamle kviksølvlamper i Aarhus havde et energiforbrug på mellem 80 og 250 watt, bruger de nye LED-gadelamper kun mellem 15 og 20 watt.