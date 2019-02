Teater arkiverer rekvisitter og billeder fra de sidste 119 år

Tidsmaskinen er egentlig noget, der hører science fiction-genren til. Men det tætteste, man kan komme på, er måske snart et smut forbi Aarhus Teater.

De er nemlig i færd med at scanne, affotografere og registrere 350 hyldemeters arkivmaterialer og gøre dem tilgængelige, så alle kan få glæde af dem online.

- Vi mangler vel cirka 21.000 billeder og så samtlige programmer og så videre fra samtlige forestillinger. Det skal alt sammen digitaliseres, siger Marianne Philipsen, der som arkivar står for det omfattende projekt.

Der er rigtig, rigtig meget, der skal arkiveres.

I arkivet kan man allerede nu finde videooptagelser fra teaterforestillinger, billeder af rekvisitter og skuespillere, programmer og information fra de mange aftener, der er blevet nydt i det gamle teater de seneste 119 år.

- Jeg syntes, det var synd, at vi havde den her guldgrube liggende uden at formidle den ud til folk og uden at bruge det aktivt. Jeg gik til ledelsen og åndede dem tungt i nakken i meget lang tid, og så blev det vedtaget, siger Marianne Philipsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Marianne Philipsen regner ikke med, at hun kommer til at kede sig midt i processen. For hende er hver eneste mappe spændende.

Tilgængeligt for alle for evigt

Mens papir bliver skrøbeligt med tiden, kan digitaliseringen vare evigt, og det er ikke kun Marianne Philipsen, der som kulturentusiast er glad for, at der bliver gjort noget for at bevare kulturhistorien.

Det digitale arkiv bliver tilgængeligt for alle.

- Arkivet kan fortælle noget om, hvordan både teateret og samfundet har udviklet sig. Det, synes jeg, er vigtigt både for nuværende og kommende generationer, så man kan se, hvordan det var dengang, siger Rabih Azad-Ahmad (R), der er rådmand for kultur og borgerservice i Aarhus Kommune.

Selvom det kan lyde som om, at det bare er gamle, støvede papirer, der nu skal bo i en computer i stedet for et kælderrum, så har kulturarven ifølge rådmanden en vigtig betydning for samfundet.

Det er tidskrævende at arkivere så mange billeder.

- En del af teaterets opgaver er at prøve at debattere og beskrive, hvordan vi som samfund er, og hvordan samfundet udvikler sig. Og der vil man gå ind og se nogle historier, der fortæller, hvorfor vi er, hvor vi er, siger Rabih Azad-Ahmad til TV2 ØSTJYLLAND.

Med i alt 25.000 fotografier og et utal af gamle genstande, er det et stykke arbejde, der kommer til at tage meget lang tid, før de seneste 119 år er arkiveret. Men selv når arkivaren når dertil, er det ikke ovre.

- Det er en proces, der ikke stopper, fordi for hver ny forestilling er der en ny arkiveringsproces. Men jeg bliver ikke træt af det, for hver gang man åbner en ny kuvert, så er den en ny oplevelse, siger Marianne Phillipsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Digitaliseringen sker i samarbejde med Aarhus Stadsarkiv.