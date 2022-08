Stort forbrug af vikarer og mange fratrædelser på udskældt plejehjem

Ifølge hende er der her halvandet år efter præsentationen af handlingsplanen igen store problemer med plejen på plejehjemmet.

- Der var en god periode, hvor det virkede til, at problemerne blev taget seriøst, og der skete noget. Men det seneste halve år har været rigtig skidt for vores far, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi holder møder med personalet, men kommer ikke videre. Senest fik vi at vide, vi helst skulle begrænse vores besøg hos min far. De mener, at vi er skyld i, at han får det værre, fordi vi stresser ham. Det passer simpelthen ikke.