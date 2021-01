Politikere skal diskutere mulig lukning af skandaleramt plejehjem

Forholdene på demensplejehjemmet Huset Nyvang i Randers er endnu engang omdrejningspunkt for debat.

Det sker efter, at Styrelsen for Patientsikkerhed for nyligt kom med et påbud på hele 14 forbedringspunkter til plejehjemmet på baggrund af et tilsynsbesøg i oktober.

På baggrund af tilsynsrapporten blev omsorgsudvalgets medlemmer torsdag præsenteret for fire forskellige fremtidsscenarier for demensplejehjemmet. I ét af scenarierne arbejder man med helt at nedlægge Huset Nyvang, mens et andet scenarie peger på, at man kan gøre demensplejehjemmet til et almindeligt plejehjem.

- De to ting er helt ude i hampen. Det duer overhovedet ikke. Vi har et dejligt plejehjem, så det er helt tåbeligt at opstille sådanne scenarier, siger Susanne Nielsen (DF), der er næstformand i omsorgsudvalget i Randers Kommune.