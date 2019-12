Sent Amini-drøn i Esbjerg sender AGF på tredjepladsen

På et langskudsmål dybt inde i tillægstiden hentede AGF alle tre point, da aarhusianerne søndag på udebane vandt 2-1 over Esbjerg i 3F Superligaen.

Esbjerg havde ellers udlignet til 1-1 ti minutter forinden, men det blev altså gæsterne, der til sidst kunne juble over den fjerde ligasejr i træk.

Den blev en realitet, da Mustafa Amini i det 93. minut hamrede bolden i mål fra distancen.

Mustapha Bundu scorede AGF's første mål i begyndelsen af første halvleg, mens indskiftede Patrick Egelund udlignede for Esbjerg med sin første superligascoring.

Sejren var særdeles kærkommen for AGF, som dermed strøg forbi Brøndby på tredjepladsen.

AGF har efter sejren 32 point, mens det for Esbjerg var noget af en kold klud i ansigtet, og Esbjerg har dermed stadig 13 point som næstsidst.

Allerede efter ni minutter kom AGF i front.

Et indkast blev dårligt clearet af Esbjergs forsvar, og så kunne Mustapha Bundu helt ugeneret fra sin placering nær straffesparkspletten score sit ottende sæsonmål.

AGF's Niklas Backman i duel med hjemmeholdets Mohammed Dauda. Foto: John Randeris - Ritzau Scanpix

Næsten et mål mere

Esbjerg var tæt på at udligne fem minutter senere, men fra en spids vinkel kunne angriber Mohammed Dauda ikke udplacere William Eskelinen i AGF-målet.

En for kort aflevering tilbage til Esbjerg-keeper Jeppe Højbjerg havde nær resulteret i endnu et AGF-mål, men målmanden fik afværget forsøget fra gæsternes Patrick Mortensen.

Det var lige før, at Esbjerg scorede direkte på et hjørnespark med et kvarter igen, men Eskelinen fik afværget forsøget, mens presset mod AGF tog til.

Efter 84 minutter fik Esbjerg så endelig udlignet, da indskiftede Patrick Egelund scorede sit første superligamål på et skud fra kanten af feltet.

Det lignede derfor en pointdeling i Esbjerg, men i tillægstiden dukkede Amini så op med sin flade afslutning, og bolden strøg i mål, og AGF kunne juble over 2-1-sejren.

